خرائط غوغل “تتكلم” لأجل المكفوفين

أضافت شركة غوغل الأميركية ميزة جديدة إلى تطبيق خرائط غوغل تساعد المكفوفين وضعاف النظر على الوصول إلى المكان الذي يرغبون بالذهاب إليه بكل سهولة.

حيث سيصبح التطبيق قادرا على إخبار الشخص بأن الطريق الذي يسير فيه صحيح، كما سيخبره بالوقت المتبقي للوصول إلى المكان المحدد على الخريطة.

بالإضافة إلى ذلك فإن التطبيق سيخبر المستخدم بأماكن الانحرافات، وسيطلق تحذيرات له في حال اقترب من التقاطعات الكبيرة أو في حال خرج عن المسار الصحيح وسلك طريقا خاطئا، كما سيعيد إرشاده إلى الطريق الصحيح.

ولتفعيل الخاصية الجديدة يجب أن يدخل المستخدم إلى قائمة إعدادات خرائط غوغل، واختيار ملاحة، لتظهر له قائمة جديدة وفي نهاية هذه القائمة سيجد تحت خيار السير خيار تعليمات مسموعة مفصلة، وعندما يقوم باختيار هذا الخيار ستصبح الخاصية مفعلة.

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