سناجب تحل سيارة إلى مخزن لغذائها.. شاهد

تفاجأت أميركية تدعى هولي أثناء قيادتها سيارتها بإصدار السيارة أصواتا غريبة، وبدأت تشم رائحة حريق، فعمدت إلى إيقاف السيارة لكي تبحث عن سبب هذه الأصوات.

وصُدمت المرأة الأميركية مما رأته عندما رفعت غطاء محرك السيارة، حيث وجدت عددا كبيرا من حبات الجوز بالإضافة إلى كمية من الأعشاب مخبأة تحت غطاء السيارة وبخاصة تحت البطارية وبالقرب من مروحة الراديتير.

وقالت هولي وزوجها كريس إن حبات بعض حبات الجوز أصبحت سوداء اللون، وتبلل الحبات والعشب بماء المطر حال دون احتراق السيارة.

وأكد الزوجان أن عملية تنظيف السيارة من العشب والجوز استغرقت حوالي الساعة، قبل أن يتم نقل السيارة إلى مركز التصليح، وفيه أخرج الفنيون نصف حاوية قمامة من الجوز فقط.

يذكر أن هولي وكريس يعيشان في مدينة بيتسبيرغ الأميركية، ويوجد في فناء منزلهما شجرة جوز، وعلى الرغم من عدم رؤيتهما للجوز المتساقط منه، إلا أنهما اعتقدا بأن السناجب تقوم بجمعه وإخفائه كعادتها في كل عام، ولم يتوقعا بأن يكون مكان إخفاء الجوز تحت غطاء محرك سيارتهما.

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