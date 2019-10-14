نجوى علوان.. رحيل هادئ يُشبه حضورها

توفيت الممثلة السورية نجوى علوان عن عمر ناهز الـ45 عاما بعد صراع مع المرض، تاركة وراءها مشوارا فنيا طويلا سيبقى في ذاكرة من يحبونها، وبذاكرة التلفزيون والمسرح.

ودرست نجوى في المعهد العالي للفنون المسرحية في سورية، وبدأت مسيرتها الفنية في مسلسل “السيرة العربية” عام 1992، وقدمت أدوارا في عدة أعمال أبرزها “التغريبة الفلسطينية” و”الاجتياح” و”عصي الدمع” و”أهل الغرام” و”عنترة بن شداد” و”على طول الأيام” بجانب الممثل تيم حسن.

وظهرت علوان أيضًا في العديد من الأفلام السينمائية، من بينها فيلم “زائرة المساء” عام 2003، وفيلمي “الأمانة” و”الليل الطويل” عام 2009، كما شاركت في العديد من المسلسلات المدبلجة.

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