منوعات

نجوى علوان.. رحيل هادئ يُشبه حضورها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توفيت الممثلة السورية نجوى علوان عن عمر ناهز الـ45 عاما بعد صراع مع المرض، تاركة وراءها مشوارا فنيا طويلا سيبقى في ذاكرة من يحبونها، وبذاكرة التلفزيون والمسرح.

ودرست نجوى في المعهد العالي للفنون المسرحية في سورية، وبدأت مسيرتها الفنية في مسلسل “السيرة العربية” عام 1992، وقدمت أدوارا في عدة أعمال أبرزها “التغريبة الفلسطينية” و”الاجتياح” و”عصي الدمع” و”أهل الغرام” و”عنترة بن شداد” و”على طول الأيام” بجانب الممثل تيم حسن.

وظهرت علوان أيضًا في العديد من الأفلام السينمائية، من بينها فيلم “زائرة المساء” عام 2003، وفيلمي “الأمانة” و”الليل الطويل” عام 2009، كما شاركت في العديد من المسلسلات المدبلجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك