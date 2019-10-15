الجوكر يشارك في مظاهرات العراق

تفاجأ روّاد مواقع التواصل، بصور لـ”الجوكر” وهو يشارك مع الشباب العراقي المظاهرات في شوراع بغداد والمدن والعراقية، ما جعل الصور تُثير الجدل والتساؤل كيف حدث هذا ومتى وصل الفنان الذي أدّى شخصية “الجوكر” خواكين فينيكس، إلى العراق.

واتضح الأمر فيما بعد، أن أحد المصممين العراقيين، نجح في إظهار الجوكر بعد تركيبه على الصور، وكأنه يُشارك في المظاهرات العراقية، التي تطالب بإسقاط الحكومة العراقية.

وتمكّن المصمم العراقي، في تصميم الصور بعناية فائقة، تُظهرها على أن الصور حقيقية، وليست تركيب، عبر اختيار زوايا وأبعاد للصور الحقيقية، ومن بعدها تركيب صور الجوكر.

والأكثر الإثارة، أن احدى الصور، أظهرت متظاهرا يلتفت للجوكر وأخرى كان فيها بطل الفيلم الذي ما زال يسيطر على شباك التذاكر في دور العرض السينمائية في كل العالم، يرقص رقصته الشهيرة، على وقع إطلاق النيران في الشوارع.

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