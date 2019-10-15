فوائد الاستيقاظ باكراً

يمنحُ

الإنسان سعادة

ويجعل

النفسَ مُقدِمة على الحياة وأكثر تفاؤلاً وإشراقاً.

يزيدُ

من النشاط والحيويّة؛ ذلك لأنّ مادة الكورتيزون المسؤولة عن نشاط الإنسان تنشَطُ

صباحاً.

يزيد

الإنتاجيّة في العمل، كما يجعل الإنسان أكثرَ قدرة على التركيز في أهدافه

وتحقيقها.

يهدّئ

الأعصابَ ويريحها؛ وذلك لأنّ الصباح أكثر فترات اليوم هدوءاً وراحة.

يزيد من بركة اليوم، بحيث سيصبح بالإمكان إنجازُ

الكثير من الأعمال والنشاطات خلاله قبل أن ينتهي.

ينشّط

الذاكرة؛ ذلك لأنّ العقل يكون بأفضل حالاته وقتَ الصباح.

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