دراسة يابانية تكشف فائدة مهمة للأعشاب البحرية

أثبتت دراسة قام بها علماء مركز بحوث الأورام السرطانية في جامعة تسوكوبا اليابانية أن الأعشاب البحرية تحمي القلب من الأمراض المختلفة كاحتشاء العضلة القلبية وغيرها.

وخضع للدراسة التي استمرت لنحو 20 عاما 86 ألف شخص تراوحت أعمارهم ما بين 40 إلى 69 عاما، حيث قام العلماء بمراقبة نظامهم الغذائي طوال هذه المدة.

ومن خلال الدراسة تبين للعلماء أن للطحالب تأثيرا إيجابيا على القلب والأوعية الدموية نظرا لاحتوائها على كميات جيدة من البروتينات التي تساهم في خفض ضغط الدم والألياف التي تحسن عملية التمثيل الغذائي لدى الدهون.

وأكد العلماء أن 1204 أشخاص أصيبوا بأمراض القلب من أصل 86 ألفا وهذا ما يعادل أقل من 2% من العدد الكلي.

ونوه العلماء إلى أن تأثير الأعشاب البحرية يكون إيجابيا في حال تناولها الشخص بشكل منتظم، في حين أن تناولها بكميات كبيرة وبفترات متباعدة لن يعطي نفس النتائج.

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