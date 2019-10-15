“كانون” تطلق كاميرا أكشن صغيرة الحجم

كشفت شركة “كانون” اليابانية عن كاميرا أكشن جديدة يمكن وضعها في الجيب أطلقت عليها اسم IVY REC.

وتتميز الكاميرا الجديدة بحجمها الصغير الذي يجعلها قابلة للوضع في الجيب ووزنها الذي لا يتجاوز 90 غراما.

وستعتمد كاميرا IVY REC على مستشعر CMOS بقياس 13 ودقة 13 ميغا بيكسل، وستتيح الكاميرا للمستخدم إمكانية تخزين الصور بمساحة 1080 بيكسل من خلال كرت ذاكرة MicroSD.

وأكدت الشركة اليابانية أن كاميراتها الجديدة لن تحتوي على شاشة، وستتحمل البقاء تحت الماء لمدة 30 دقيقة على عمق مترين، بالإضافة إلى مقاومتها للصدمات.

وسيكون بإمكان المستخدم تشغيل هذه الكاميرا من خلال زر وطارة تتيح التنقل بين وضع الإيقاف والشبكة اللاسلكية WLAN والصور والفيديو.

وأطلقت “كانون” تطبيقا مجانيا تابعا للكاميرا يعمل مع الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وأي أو إس، ويساعد هذا التطبيق على نقل الصور من الكاميرا إلى الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم.

وستوفر الشركة اليابانية الكاميرا الجديدة بعدة ألوان هي الأزرق، الوردي، الأخضر، والرمادي.

يذكر أن “كانون” ستطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 130 دولارا أميركيا.

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