جديد “هايبر إكس”.. لوحة مفاتيح لعشاق الألعاب

كشفت شركة “هايبر إكس” عن لوحة مفاتيح جديدة مخصصة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Alloy Origins.

وقامت “هايبر إكس” بصناعة جسم لوحة المفاتيح من الألمنيوم المتين مع إضاءة RGB يمكن للمستخدم تخصيصها على نطاق واسع، كما زودتها بأزرار ميكانيكية قامت بإنتاجها بنفسها تتحمل 80 مليون نقرة.

وتتميز لوحة المفاتيح الجديدة بوجود كابل قابل للخلع، كما يمكن للمستخدم أن يقوم بضبط ميل لوحة المفاتيح على 3 درجات، بالإضافة إلى ذلك سيكون المستخدم قادرا على الوصول لــ3 ملفات تعريف دون الحاجة إلى البرامج المثبتة.

وستحتوي لوحة المفاتيح Alloy Origins على ميزة مكافحة الظلال التي يمكن لعشاق الألعاب الاستفادة منها.

يذكر أن “هايبر إكس” ستطلق لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق بأزرار حمراء وبسعر يصل إلى 110 دولارات أميركية.

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