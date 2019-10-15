ذهب ليدفن ابنته.. فعثر على رضيعة في فخارة

تفاجأ الهندي هايتيش سيروهي أثناء قيامه بحفر قبر ابنته الرضيعة التي توفيت بعد لحظات من ولادتها باصطدام فأسه بفخارة وبصوت طفلة رضيعة يأتي من الفخارة.

واعتقد هايتيش للوهلة الأولى بأن ابنته عادت للحياة، قبل أن يتفاجأ بوجود طفلة صغيرة داخل الفخارة.

وسارع الرجل الهندي إلى طلب المساعدة من أجل إنقاذ حياة الطفلة، حيث تم نقلها إلى المستشفى وتقديم العناية الصحية لها، في حين تكفل سياسي هندي بمصاريف علاجها.

وتنتشر ظاهرة وأد البنات كثيرا في الهند، حيث يعتقد الأهل بأن الأطفال الذكور أكثر فائدة من النساء، وينظر للنساء بأنهن عالة ومسؤولية، بالإضافة إلى ظاهرة إجهاض الأجنة الإناث.

الجدير بالذكر أن السلطات الهندية فتحت تحقيقا في ولاية أوتارخاند الواقعة في شمال الهند بعد ولادة 216 طفلا في 132 قرية خلال 3 أشهر كلهم ذكور.

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