نوكيا تعيد إطلاق Flip 2720 بحُلّة جديدة

عادت شركة HMD Global الفنلندية المالكة الحصرية لحقوق شركة نوكيا إطلاق هاتف Flip 2720 بنسخة جديدة وتصميم جديد.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Qualcomm 205 وسيدعم تقنيات LTE Cat.4، وngWLAN 802.11b، GPS Bluetooth 4.1.

وسيحتوي الهاتف على شاشتين الأولى خارجية قياس 1.3 بوصة تفسح المجال أمام المستخدم لقراءة الرسائل والرد على المكالمات الهاتفية، أما الشاشة الثانية فستكون رئيسية من نوع QVGA بمقاس 2.8 بوصة.

ويتميز الهاتف الجديد ببطاريته التي ستأتي بسعة 1500 ميلي أمبير قادرة على العمل لمدة 28 يوما بوضع الاستعداد.

وأكدت الشركة الفنلندية أن الهاتف سيعمل بشكل متوافق مع تطبيق فيس بوك، واتس آب، والمساعد الصوتي Google Assistant.

يذكر أن شركة HMD Global لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح الهاتف في الأسواق وسعره.

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