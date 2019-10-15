هيفاء وهبي تُطل على جمهورها في رمضان بـ”أسود فاتح”

أكد المنتج صادق الصباح رئيس مجلس إدارة صباح إخوان عن انضمام النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى أسرة مسلسل أسود فاتح الذي تعمل الشركة على إنتاجه ليكون جزءا من الموسم الرمضاني القادم.

وأعلن الصباح عن توقيع النجمة اللبنانية لعقود الاشتراك في المسلسل، ليكون هذا التعاون الأول بين الشركة وهيفاء وهبي.

ومسلسل أسود فاتح من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وتدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري، وسيضم نخبة من نجوم الدراما المصرية واللبنانية.

وجاء هذا الإعلان لينفي الشائعات التي تحدثت عن استمرار غياب النجمة اللبنانية عن الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن هيفاء وهبي تقوم حاليا بتصوير أدوارها في فيلمها الجديد أشباح أوروبا.

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