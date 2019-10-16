مكافحة الأمراض: سجلنا 127 حالة مصابة بـ “اللشمانيا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، بلوغ عدد

حالات اللشمانيا 127، وازدياد عدد مرضى الالتهابات التنفسية العليا والسفلى

والإسهال بين 30 سبتمبر و 6 أكتوبر الحالي.

وسجل المركز، على صفحته الرسمية، 23 حالة مصابة بالحرارة

والطفح الجلدي، و17 حالة بالسحايا، ووصل عدد المصابين بالسعال الديكي 12 حالة،

مضيفة أن الأمراض التي تنقل بالمياه سجلت 19 حالة إسهال مدمًى و30 إصابة بمتلازمة

يرقان.

وأفاد المركز أن حالات “اللشمانيا” سجلت في

“الخمس، وبني وليد، وغريان، ونالوت، وصبراتة، ورقدالين، والشاطي،

وغدامس”.

يشار إلى أن عضو المجلس المحلي لتاورغاء عبد النبي

أبوعرابة أكد، السبت الماضي في تصريح للرائد، تسجيل 500 حالة مصابة بـ “اللشمانيا

الجلدية” من يوليو المنصرم حتى أكتوبر الحالي.

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