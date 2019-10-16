أعلنت وزارة الصحة إعادة افتتاح قسم الإيواء بمستشفى

الجلاء للنساء والولادة بسعة 50 سريرا بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وقالت الوزارة، على صفحتها الرسمية، الثلاثاء، إن القسم

جهز بأحدث الأجهزة والمعدات والأثاث الطبي، وجُدّدت محطة التحلية ومنظومة الهواء

الطبي، كما زُوّد المستشفى بمولد كهربائي.

وأضافت الوزارة أن القسم وضعت له شبكات خاصة بالكهرباء،

مع صيانة دورات المياه، وتركيب وحدات تكييف منفصلة للحجرات، وتجديد منظومات النداء

وإنذار الحرائق، وتركيب أسقف معلقة.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت، مطلع أكتوبر الحالي،

افتتاح وحدة الأورام بمستشفى طرابلس المركزي، بعد استكمال صيانة الأرضيات والصرف

الصحي وشبكة الكهرباء والجدران.

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