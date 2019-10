تحتوي ساعات آبل الذكية على ميزة مهمة قد تكون سبباً في إنقاذ حياة مستخدميها.

حيث تعتبر ميزة السقوط المفاجئ التي طورتها آبل عام 2015 وأضافتها إلى خدمات الطوارئ في ساعاتها من الميزات الهامة التي خصصت لإنقاذ أرواح المستخدمين.

وإن فعّل المستخدم تلك الميزة في ساعته، واستشعرت الساعة سقوطاً مفاجئا له دون أن يتحرك بعدها لـ60 ثانية تقوم الساعة تلقائياً بإرسال نداء استغاثة إلى الإسعاف أو أي جهة مبرمجة فيها مسبقاً، وترسل لتلك الجهات معلومات عن الموقع الجغرافي للمستخدم.

وتصدر الساعة أيضاً تنبيهاً صوتياً عند استشعار سقوط مفاجئ للمستخدم لتصحيه في حال كان مغمى عليه، وفي حال كان صاحب الساعة بخير يتوجب عليه فقط الضغط على خيار أنا بخير حتى لا تستنجد ساعته بأحد.

The post هل سمعت من قبل عن ميزة «السقوط المفاجئ» في ساعات آبل الذكية؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا