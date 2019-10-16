غوغل تكشف مواصفات وسعر سماعتها اللاسلكية الجديدة

شهد مؤتمر غوغل الذي عُقِدَ يوم أمس قيام شركة غوغل الأمريكية بالإعلان عن سماعة لاسلكية جديدة أطلقت عليها اسم pixel Buds.

وعمدت الشركة الأمريكية إلى تصميم السماعة بطريقة جديدة ومميزة، كما أضافت لها مجموعة من الميزات الجديدة.

وستتيح السماعة الجديدة الفرصة للمستخدم للتمتع بتجربة صوتية مميزة، حيث زودتها غوغل بميزة Spatial Vent الشبيهة بميزة التحكم بالعزل، وذلك بفضل وجود فتحة في طرف السماعة تتيح للمستخدم التحكم بالسماح للصوت بالدخول إلى الأذن أو منع دخوله.

وأكدت الشركة الأمريكية على أن سماعة pixel Buds ستحتوي على ميكرفون يتيح للمستخدم الفرصة للحصول على وضوح صوتي أفضل عند إجراء المكالمات من خلال السماعة.

وتعد بطارية هذه السماعة إحدى أهم ميزاتها حيث ستعمل السماعة لمدة 5 ساعات متواصلة خلال الشحنة الواحدة، كما من الممكن أن يحصل المستخدم على شحن للسماعة لمدة يوم كامل من خلال صندوق الشحن اللاسلكي الخاص بالسماعة.

الجدير بالذكر أن غوغل ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق في الربع الثاني من العام القادم بسعر يصل إلى 179 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية