مدينة إيطالية تحظر “خرائط غوغل” لسبب غريب

في حادثة غريبة وغير مألوفة قام سالفاتوري كورياس عمدة مدينة باوني الإيطالية الواقعة في جزيرة سردينيا بحظر تطبيق خرائط غوغل من المدينة بسبب اقتراحات التطبيق المضللة.

وأكد العمدة وقوع العديد من السياح في فخ تطبيق خرائط غوغل والذي يرشدهم إلى طرق وعرة ولا يمكن المرور فيها، الأمر الذي يجعلهم يعلقون في مسارات شديدة الانحدار.

وقال العمدة بأنه طلب من المسؤولين في المدينة وضع خرائط تنبه الزوار إلى عدم استخدام تطبيق خرائط غوغل، مؤكدا في الوقت ذاته قيام مجلس المدينة بتقديم شكوى لغوغل بسبب الاتجاهات الخاطئة التي يقدمها.

وصرح العمدة بأن فرق الطوارئ أنقذت العام الماضي 114 سائحا ضلوا الطريق، وعلقوا في طرق خطرة وضيقة بسبب اتباعهم لإرشادات تطبيق خرائط غوغل.

وطلب العمدة من السياح الابتعاد عن تطبيق خرائط غوغل واللجوء إلى دليل سياحي أو خبير من سكان المنطقة يرشدهم إلى الطرق التي يمكنهم اتباعها.

ولا تعد مدينة باوني المدينة الوحيدة في العالم التي تعاني من هذه المشكلة، إذ تعاني مدينة البندقية الإيطالية من ذات المشكلة، على الرغم من وضع قيام المسؤولين بوضع لافتات تنبه السياح لعدم استخدام تطبيق خرائط غوغل أثناء تجوالهم في المدينة.

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