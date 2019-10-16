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المشروبات السكرية والحلويات.. أيّهما تزيد وزنك أكثر؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة قام بها باحثون من جامعة أبردين البريطانية بالتعاون مع باحثين من الأكاديمية الصينية للعلوم أن السكر السائل في المشروبات المحلاة يساهم في زيادة الوزن أكثر من الحلويات.

كما أكدت الدراسة التي تم نشرها في دورية ميتابوليزم على أن السكر السائل يساهم في عدم حساسية الجسم للأنسولين مقارنة بسكر الحلويات.

وقام الباحثون بإضافة كمية متساوية من السكر السائل إلى الأطعمة الصلبة كالحلويات والمشروبات، وتوزيعها على المشاركين.

وأثبتت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا المشروبات المحلاة بالسكر السائل كانوا عرضة لزيادة الوزن أكثر من الأشخاص الذين تناولوا الطعام الصلب والحلويات المحلاة بالسكر الصلب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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