المشروبات السكرية والحلويات.. أيّهما تزيد وزنك أكثر؟

أكدت دراسة قام بها باحثون من جامعة أبردين البريطانية بالتعاون مع باحثين من الأكاديمية الصينية للعلوم أن السكر السائل في المشروبات المحلاة يساهم في زيادة الوزن أكثر من الحلويات.

كما أكدت الدراسة التي تم نشرها في دورية ميتابوليزم على أن السكر السائل يساهم في عدم حساسية الجسم للأنسولين مقارنة بسكر الحلويات.

وقام الباحثون بإضافة كمية متساوية من السكر السائل إلى الأطعمة الصلبة كالحلويات والمشروبات، وتوزيعها على المشاركين.

وأثبتت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا المشروبات المحلاة بالسكر السائل كانوا عرضة لزيادة الوزن أكثر من الأشخاص الذين تناولوا الطعام الصلب والحلويات المحلاة بالسكر الصلب.

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