قصة عروس صنعت فستان زفافها من التبرعات

طلبت البريطانية بيكي براذرود التي تعمل أخصائية تدليك من أصدقائها التبرع لها من أجل أن تقوم بحياكة فستان زفافها بنفسها.

وبالفعل تمكنت بيكي البالغة من العمر 43 عاما من حياكة فستان الزفاف خلال 3 أسابيع بعد أن قدم لها أصدقاؤها وزبائنها لوازم صناعته.

حيث تبرع أحد زبائنها بنسيج لامع إيراني الصنع، وزينت الفستان بمجهورات يحتفظ بها والدها، كما استعانت بفستان زفاف أختها من أجل الحصول على الأزرار، بالإضافة إلى حصولها على قطع من القماش مختلفة القياسات من أصدقائها.

وعبرت بيكي عن سعادتها بتجاوب أصدقاؤها وزبائنها مع طلبها، ومساعدتهم لها للحصول على فستان زفاف رائع دون أن تضطر لدفع الأموال.

الجدير بالذكر أن بيكي أعلنت زواجها من لي ماركها يوم 28 سبتمبر الماضي من خلال حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء.

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