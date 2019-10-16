هند صبري تطلق مبادرة لمنع إهدار الطعام

أعلنت الفنانة المصرية هند صبري عن مبادرة لمكافحة الجوع ووقف إهدار الطعام بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة.

وجاء إعلان هند عن المبادرة من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر بمناسبة اليوم العالمي للأغذية.

وقالت الفنانة المصرية بأن عنوان مبادرتها سيكون “وقف الهدر”، وعبرت عن أسفها لوجود جياع في هذا العالم مقارنة مع كمية الطعام المهدرة، وقالت بأن 1 من بين 9 أشخاص ينام جائعا يوميا.

ودعت الفنانة المصرية جمهورها للمشاركة في المبادرة من خلال هاشتاغ #وقف_الهدر، أو #StoptheWaste، كما طلبت من الجمهور تقديم مقترحات وأفكار تساعد على وقف هدر الطعام.

واستغل عدد كبير من المتطوعين في بنك الطعام المصري الدعوة التي أطلقتها النجمة المصرية، وقاموا بالترويج لنشاطاتهم من خلالها، وخاصة أن البنك يسعى منذ سنوات لتعزيز ثقافة منع هدر الطعام، وقام بعدد من النشاطات في هذا المجال، حيث وقع اتفاقيات مع المطاعم والفنادق لإعادة تغليف الطعام المتبقي بصورة جيدة ليقوم البنك بتوزيعه على المحتاجين وضحايا الكوارث.

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