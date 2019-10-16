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جديد “روكات”.. فأرة لعشاق الألعاب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة روكات الألمانية اللثام عن فأرة جديدة من سلسلة Kone Pure مخصصة لعشاق الألعاب.

وصممت الشركة الألمانية الفأرة بطريقة مشابهة للموديلات السابقة، وبخاصة من ناحية وضعية الأزرار الاستراتيجية وكذلك طارة الفأرة المتينة التي صنعت من التيتانيوم.

وتتميز الفأرة الجديدة بوزنها الخفيف الذي يصل إلى 66 غرام، وبجسمها الصلب، وبوجود كابل موصول فيها بطول 1.8 متر.

ولحماية الفأرة من الأوساخ قامت الشركة الألمانية بطلاء الفأرة بطلاء Hybrid-Performance.

وقالت الشركة الألمانية إن الفأرة الجديدة ستعمل بمستشعر Owl-Eye بدقة 16000 نقطة بوصة في البوصة المربعة، ومن خلال مستشعر PixArt3389 سيكون المستخدم قادرا على  ضبط دقة المستشعر على عدة درجات مقدار كل درجة منها 50 نقطة في البوصة.

يذكر أن الشركة الألمانية ستطلق الفأرة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 70 يورو فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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