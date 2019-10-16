Realme تطلق أولى هواتفها الرائدة

كشفت شركة Realme الصينية من خلال الحدث الذي عقدته في العاصمة الإسبانية مدريد عن أولى هواتفها الرائدة والذي حمل اسم Realme X2 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon +855 ثماني النوى، ونظام Android 9pie.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة بحجم 6.5 بوصة وبدقة عرض+FULL HD وبمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وستحتوي الشاشة على مستشعر أصابع، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 64 ميغا بيكسل، والثانية 13 ميغا بيكسل، والثالثة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الرابعة فستأتي بدقة 2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بمساحة 64، 128، 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 6 و12 غيغا بايت.

ويتميز الجهاز الجديد ببطاريته التي ستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 50 واط.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد بأسعار تتراوح ما بين 380 و465 دولار أمريكي بحسب سعة الذاكرة الداخلية والذاكرة العشوائية.

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