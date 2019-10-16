الصحة تعلن استئناف مشروعات صحية بمصراتة

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ومسؤولو عدد من المرافق الصحية بمدينة مصراتة، استئناف مشاريع متوقفة داخل كبرى المرافق الصحية بالمدينة.

وأكدت الوزارة، على صفحتها الرسمية، استئناف تنفيذ مشروع مركز مصراتة الطبي المتوقف منذ عام 2007 الذي ستبلغ سعته 450 سريرا، ومشروع مركز علاج أورام متكامل بسعة 350 سريرا.

وأضافت الوزارة أن من ضمن المشاريع التي سيستأنف العمل بها: مركز القلب، وإنشاء أقسام مكملة بمركز علاج الأورام بالمدينة، مشيرة إلى توفير بعض الاحتياجات العاجلة ضمن أعمال لجان العطاءات لمركز علاج القلب وعلاج الأورام بمصراتة.

يشار إلى أن بلدية مصراتة شهدت توقف عدد من المستشفيات والمرافق الصحية لأكثر من 5 سنوات.

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