تعرف على مواصفات هاتف هواوي الجديد Nova 5T

أعلنت شركة هواوي الصينية عن هاتفها Nova 5T والذي جاء بمواصفات قوية وسعر متوسط.

وقدمت هواوي هاتفها بتصميم ذي حواف جانبية نحيفة للغاية مع ثقبٍ أعلى يسار الشاشة تتواجد فيه الكاميرا الأمامية.

وصقلت الشركة هاتفها بهيكل زجاجي وإطار معدني، مع وجود مستشعر للبصمة في جانب الهاتف، وجاء الهاتف بأبعاد طولية.

ويدعم الهاتف منفذ الـ USB من نوع C وقامت هواوي بالاستغناء عن مدخل السماعات التقليدي 3.5 ملم، وجاءت شاشة هاتف Nova 5T بمقاس 6.26 بوصة بدقة FHD بلس، وجاءت من نوع IPS LCD.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 9 بواجهة EMUI 9.1 بمعالج Kirin 980 ثماني النواة الموجود بالهواتف الرائدة كهاتف P30 برو وميت 20 برو بسرعة تردد حتى 2.6 غيغاهرتز ومعالج رسوميات من نوع Mali-G76 ويدعم الهاتف تقنية GPU Turbo 3.0، وهو ما يجعله مناسبا للألعاب القوية ويمنح تجربة مذهلة لعشاق الألعاب.

وجاء الهاتف بذاكرة عشوائية “رام” تبلغ قدرتها 8 غيغابايت ومساحة التخزين الداخلية 128غيغابايت، كما يستوعب الهاتف تركيب شريحتي اتصال. ولكن لا يدعم الهاتف تركيب بطاقة ذاكرة خارجية.

الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغابكسل بفتحة عدسة واسعة 1.8 والثانية جاءت بزاوية عريضة بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، أما الكاميرا الثالثة ماكرو لتصوير اللقطات القريبة بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة 2.4.

بينما جاءت العدسة الرابعة بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة 2.4 للعمق الكاميرا مزودة بفلاش وتقنية البانوراما وHDR والبورتريه، أما الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل بفتحة عدسة 2.0 وتدعم HDR.

وتبلغ قدرة البطارية 3750 مللي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط البطارية تشحن بنسبة 50% خلال نصف ساعة فقط، وسيتوفر الهاتف بعدة خيارات من الألوان المتدرجة هي الأسود والأزرق والبنفسجي.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف حوالي 400 دولار أي ما يعادل حوالي 1700 دينار ليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية