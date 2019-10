وزارة الصحة تستأنف تنفيذ المشاريع المتوقفة داخل كُبرى المرافق الصحية في مصراتة

توصل اجتماع وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى مع مسؤولي عدد من المرافق الصحية بمدينة مصراتة، إلى الاتفاق على استئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة داخل كبرى المرافق الصحية بالمدينة والتي توقف تنفيذ بعضها قبل 12 عاماً.

حيث تم الاتفاق على استئناف تنفيذ مشروع صيانة العيادة المجمعة مصراتة المتوقف قبل 5 سنوات، واستئناف تنفيذ مشروع مركز القلب مصراته فضلاً عن تنفيذ مشاريع إنشاء بعض الأقسام المكملة بمركز علاج الأورام بالمدينة.

هذا وأكد عيسى على ضرورة توفير بعض الاحتياجات العاجلة ضمن أعمال لجان العطاءات لكل من مركز علاج القلب ومركز علاج الأورام مصراته وإعطاء الأذن لإجراء مناقصة محدودة للبعض الآخر.

كما ناقش اللقاء تنفيذ مشروع إنشاء مركز علاج أورام متكامل بسعة سريرية تبلغ 350 سرير والشروع في تنفيذ الإجراءات القانونية على أن يتم تمويله من ضمن ميزانية التحول.

