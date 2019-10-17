الصحة تعلن استئناف تنفيذ مشاريع المرافق الصحية بمدينة مصراتة

أعلنت

وزارة الصحة عن استئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة داخل المرافق الصحية بمدينة

مصراتة والتي تعطل تنفيذ بعضها لمدة 12 سنة.

وقالت

الوزارة على صفحتها الرسمية الأربعاء، إن المشاريع التي سيُستأنف العمل بها هي

صيانة العيادة المجمعة المتوقف قبل 5 سنوات ومشروع مركز القلب وإنشاء بعض الأقسام

المكملة بمركز علاج الأورام.

وناقش

ممثلي الوزارة مع مسؤولي القطاع الصحي بمصراته إمكانية تنفيذ مشروع مركز علاج

أورام متكامل بسعة سريرية تصل إلى 350 سريرا وتمويله من ضمن ميزانية التحول.

يشار

إلى أن وزارة الصحة أعلنت استئناف مشروع مركز مصراته الطبي بسعة تبلغ 450

سريرا بعد توقف عن العمل مند عام 2007 بعد

فتح الاعتمادات اللازمة للشركة المنفذة.

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