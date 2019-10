تقدمت محامية كويتية للمحكمة بصحيفة دفاع طالبت من خلالها بإغلاق موقع التواصل الإجتماعي تويتر في الكويت، وتعتبر هذه أول دعوى قضائية من نوعها.

حيث ذكرت المحامية في صحيفة الدعوى أن تويتر أصبح يساهم في هدم القيم داخل المجتمع، كما أن سيطرة الحكومة على الحسابات الوهمية ضعيفة.

هذا ويحتل تويتر المركز الثاني بعد انستغرام، من حيث عدد المستخدمين في الكويت بـ1.68 مليون مستخدم، تُشكل الإناث 25% منهم بينما الذكور نسبتهم 75%.

The post محامية كويتية ترفع دعوى قضائية لإغلاق «تويتر»! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا