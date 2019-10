تناول الشاي مرتبط بالصحة الجيدة ويُساهم في تعزيز الجهاز المناعي

ربطت مجموعة من الدراسات بين تناول الشاي والصحة الجيدة وذلك لأنه يخفض الكوليسترول وضغط الدم وهي عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

حيث وجدت الدراسات أن الشاي قادر أيضاً على حماية الدماغ من التلف، ما يقلل من خطر الإصابة بالخرف، وتوصلت دراسة حديثة إلى أن هذا المشروب الساخن يعزز المناعة من خلال إعادة توازن البكتيريا التي تعيش في أمعائنا.

ووجد الباحثون أن الذين يشربون الشاي لديهم مستويات أعلى من البكتيريا الصديقة التي تحمي من المشاكل الصحية، وعدد أقل من البكتيريا المعروفة علمياً باسم متينات الجدار، المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة والسكري والالتهابات.

هذا وتلعب متينات الجدار دوراً رئيسياً في استخراج الطاقة من الطعام، وبالتالي فإنه عند تواجدها بمستويات عالية فإننا نكون أكثر عرضة لزيادة الوزن.

من جهته قال الدكتور تيم بوند، أحد الباحثين في الدراسة:

“ما يزال الشاي مجالاً من مجالات العلوم الناشئة، ولكن آثاره المحتملة على الصحة هائلة، هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن شرب الشاي يمكن أن يقطع شوطاً هاماً نحو استعادة التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء، ومن خلال القيام بذلك، فإنه يدعم نظام المناعة لدينا ويحمينا من الأمراض”.

كما أكد بوند أن كوباً بسيطاً من الشاي يمكنه تغيير بكتيريا الأمعاء نحو سلالات أكثر إيجابية.

