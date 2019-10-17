شاومي تطلق هاتفا جديدا بكاميرا رائعة

رفعت شركة شاومي الصينية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات مميزة وكاميرا رائعة أطلقت عليه اسم Redmi Note8.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Qualcomm Snapdragon 655 ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة Dot Drop بمقاس 6.3 بوصة، بتصميم منحنٍ مصنوع من الزجاج 2.5D، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وجاءت الكاميرا الخلفية رباعية، وبلغت دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، في حين ستصل دقة الكاميرا الثالثة والرابعة إلى 2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 32، 64، 128 غيغا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 3 و4 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 18 واط، وسيحتوي الجهاز على منفذ USB-C، ومنفذ للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 150 و200 دولار أميركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية