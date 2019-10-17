“سيغيت” تطلق قرصا صلبا لجهاز Play Station 4

كشفت شركة “سيغيت” الأميركية عن قرص صلب مخصص لجهاز Play Station 4 أطلقت عليه اسم Game Drive.

ويتميز القرص الصلب الجديد بسهولة استخدامه بسبب وجود منفذ USB فيه، وبعدم حاجته لأي كابلات، وبأنه قابل للوضع في جيبه أو حقيبة الظهر.

ومن مميزات القرص الصلب الجديدة قدرة الجهاز على التعرف عليه وتثبيته خلال 3 دقائق.

وحصلت الشركة الأمريكية على ترخيص رسمي من شركة سوني إنترآكتيف إنترتيمنت، وسيحصل القرص الصلب على شعار PS4.

الجدير بالذكر أن “سيفيت” ستطرح الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 90 دولارا أميركيا، دون أن تكشف عن تاريخ طرحه في الأسواق.

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