راغب علامة يطلق مبادرة لصالح جبال لبنان المنكوبة

دعا الفنان اللبناني راغب علامة زملاءه الفنانين إلى المساعدة في إعادة تشجير المناطق المنكوبة في جبال لبنان، بعد تعرض تلك المناطق لحرائق كبيرة خلال الأيام الماضية.

وجاءت دعوة الفنان اللبناني من خلال حملة أطلقها لجمع التبرعات لصالح المناطق المتضررة، حيث نشر في حسابه على موقع “تويتر” تغريدة حث من خلالها زملاءه الفنانين ورجال الأعمال على التبرع لصالح إعادة تشجير المناطق المنكوبة، ودعا لإبعاد السياسة عن هذا الموضوع.

وتجاوب الفنانون مع دعوة الفنان اللبناني، حيث عبرت الفنانة المصرية شيرين من خلال تغريدة نشرتها في حسابها على تويتر عن رغبتها في إقامة حفل غنائي في لبنان يخصص ريعه للعائلات المتضررة بهذه الكارثة.

وأعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن رغبتها بمشاركة شيرين بهذا الحفل، وتحدثت في تغريدتها عن أن “رحمة الله ساهمت في إطفاء الحرائق”، حيث هطلت أمطار غزيرة فوق أماكن الحرائق وحدت من انتشارها، وساهمت في إخمادها.

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