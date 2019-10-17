دراسة تكشف أهم مؤشر على الإصابة بسرطان الرئة

أثبتت دراسة حديثة أجريت في المملكة المتحدة أن تغير شكل الأصابع قد يكون دليلا على إصابة الشخص بسرطان الرئة الذي يعد أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا وشيوعا.

وأكدت الدراسة أن الانتفاخات أو الانحناءات في الأصابع تعد مؤشرا مهما على إصابة الشخص بسرطان الرئة.

وقالت الدراسة إن الأشخاص المصابين بسرطان الرئة يشعرون بآلام في المفاصل والأصابع بسبب حدوث اعتلال في مفصل الرئة الضخامي، وأكدت أن الآلام تكون بسبب المواد الصادرة عن الورم، أو المواد التي يصنعها الجسم عند التفاعل مع الورم.

وذكرت الدراسة أعراض أخرى لسرطان الرئة الأقل شيوعا منها صعوبة البلع، الصفير، الصوت الأجش، تورم الوجه أو الرقبة، الشعور بآلام في الصدر أو الكتف، ضيق التنفس المستمر، سعال الدم، التعب المستمر، بالإضافة إلى فقدان الشهية أو الوزن.

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