هواوي تطلق هاتفا بمواصفات مميزة

رفعت شركة هواوي الصينية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Huawei Enjoy 10.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج HiSilicon Kirin710 ثماني النوى بتردد 2.2 غيغا هرتز، ونظام Android 9Pie.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة Lcd مقاس 6.39 بوصة وبدقة عرض +FULL HD، وستحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 2 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4، 6، 8 غيغا بايت، أما البطارية فستأتي بسعة 3900 ميلي أمبير، وستكون قابلة للشحن من خلال منفذUSB Type-C.

الجدير بالذكر أن شركة هواوي لم تفصح عن سعر الهاتف الذي ستطلقه يوم 18 أكتوبر الجاري.

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