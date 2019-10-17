خطأ بعملية تجميل يحرم صينية من إغلاق عينيها

تسببت عملية تجميل خاطئة في حرمان الصينية لي ما من إغلاق عينيها بشكل تام حتى أثناء نومها.

وبدأت مشكلة هذه المرأة بعد أن أجرت عملية لتوسعة عينيها، ولكن نتائج العملية لم تكن مرضية لها، لذلك طلبت من العيادة إجراء عملية أخرى لجعل تأثير الجفن المزدوج أكثر وضوحا.

ولكن وبعد إجراء هذه العلمية ازداد الوضع سوءا، حيث لم تعد قادرة على إغلاق عينيها بشكل تام.

وقالت السيدة الصينية بأنها دفعت 2500 دولار للعيادة لكي تجري الجراحتين، ولكن النتائج كانت سيئة للغاية.

وبررت العيادة هذا الأمر بقصر المدة التي أجرت فيها لي ما العمليتين، وطلبت من لي ما إجراء عملية ثالثة لتصحيح الأمر.

ولكن لي ما رفضت الأمر بشكل قاطع، ورفعت دعوى قانونية على العيادة وحصلت بموجبها على تعويض بقيمة 5000 دولار أميركي.

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