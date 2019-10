أصوات الشخصيات الكرتونية.. فنانون أحببناهم دون أن نراهم

ارتبط جيل الثمانينيات والتسعينيات ارتباطا وثيقا بعدد كبير من الأعمال الكرتونية التي أثرت في ذلك الجيل بشكل كبير، بسبب القيم السامية والرائعة التي قدمتها تلك الأعمال.

ويتذكر أطفال جيل تلك الفترة الشخصيات الكرتونية الرئيسية في تلك الأعمال، كشخصية سالي، ساندي بيل، ماوكلي، عدنان، لينا، عبسي، ساسوكي، غرندايزر، كابتن ماجد، كابتن رابح، سنان، بسيط، أليس في بلاد العجائب وغيرهم من الشخصيات، ولا يزال صوت تلك الشخصيات يرن في أذان جيل الطيبين.

ويشعر الشخص الذي عاصر تلك الفترة بالشوق والحنين عند مرور مقطع فيديو لتلك البرامج أثناء تصفحه لمواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن من هم الفنانين الذين أدوا أصوات تلك الشخصيات الكرتونية ؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

فنانون أدوا أصوات شخصيات كرتونية أحببناها جميعا

1. الفنانة الأردنية إيمان هايل (سالي، أليس في بلاد العجائب): تعد شخصية سالي وشخصية أليس في بلاد العجائب من الشخصيات المحببة لدى الأطفال، وأدت الفنانة الأردنية إيمان هايل صوت هاتين الشخصيتين، واستطاعت إدخال الشخصيتين إلى قلوب الأطفال نظرا لرقة صوتها وعذوبته، ولقدرتها على تقمص دور هاتين الشخصيتين بشكل كبير.

2. أمل حويجة (ماوكلي، رامي، الكابتن ماجد): تعد الفنانة السورية أمل حويجة من أهم الفنانين في عالم الدوبلاج، حيث أدت هذه الفنانة صوت العديد من الشخصيات الكرتونية الخالدة، ومن أبرزها ماوكلي فتى الأدغال، رامي الصياد الصغير، وشخصية الكابتن ماجد.

وصرحت الفنانة السورية في أحد اللقاءات عن حبها الكبير للشخصيات التي أدتها، نظرا للقيم السامية التي قدمتها للأطفال من خلالها.

3. سعاد جواد (فلونة): أدت الفنانة العراقية سعاد جواد الملقبة بملكة الدوبلاج أصوات عدد كبير من الشخصيات الكرتونية التي ارتبطت بجيل الطيبين بشكل كبير ومن أهم هذه الشخصيات شخصية فلونة، ليدي أوسكار، مفيد في الحوت الأبيض، بالإضافة لأدائها أصوات شخصيات مختلفة في حكايات عالمية وقصص عالمية.

وقالت الفنانة العراقية في أحد اللقاءات بأن شخصية فلونة تشبهها إلى حد كبير، كما أكدت على أن برامج الأطفال اليوم لا تحمل رونق الماضي، وتدعو إلى العنف عوضا عن غرس القيم السامية في الجيل الجديد.

4. جوزيف نانو (شرشبيل): في حال تذكرنا مسلسل السنافر فلابد أن نتذكر شرشبيل عدو السنافر الأول، الذي يقضي حياته في محاولة اصطياد السنافر لتحويلها إلى ذهب، وأدى صوت شرشبيل في هذا المسلسل الفنان اللبناني جوزيف نانو.

ولم يقتصر عمل جوزيف نانو على مسلسل السنافر وحسب، حيث أدى صوت ليفزي في مسلسل جزيرة الكنز الذي حقق شعبية كبيرة في الوطن العربي.

5. عبد الرحمن عقل (عبسي): من تابع مسلسل عدنان ولينا لابد وأنه يتذكر عبسي صديق عدنان الذي تميز بالكسل والتندر، واستطاع الفنان الكويتي عبد الرحمن عقل أداء صوت عبسي بإتقان كبير حتى أصبح واحدا من مشاهير عالم الدوبلاج.

6. قمر الصفدي: ( أنسة منشن): تعد الفنانة قمر الصفدي الملقبة بعميدة الممثلات الأردنيات من أشهر الفنانات في عالم الدوبلاج، حيث أدت أصوات العديد من الشخصيات الكرتونية من أبرزها أنسة منشن في مسلسل سالي، ياسين ووالدة الكابتن ماجد في مسلسل الكابتن ماجد، والدة سوار العسل في مسلسل سوار العسل، عسل وشخصيات أخرى من مسلسل عجيب، فاليريانو وروسيتا في مسلسل كالميرو وفاليريانو، سيدة القلوب في مسلسل أليس في بلاد العجائب، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعمال الأخرى.

وعبرت الفنانة الأردنية عن سعادتها بالإرث الذي تركته، وقالت إن الناس تناديها حتى الآن باسم الأنسة منشن.

7. مازن الناطور ( شيريخان): يعد النمر شيريخان من أبرز الشخصيات في مسلسل ماوكلي فتى الأدغال، وأدى صوت النمر شيريخان الفنان السوري مازن الناطور، والذي يعد واحدا من ألمع الفنانين في مجال الدوبلاج.

وللناطور باع كبير في عالم الكرتون حيث أدى أصوات عدة شخصيات كرتونية المشهورة من أبزرها صوت بسام في مسلسل الكابتن ماجد.

8. رفعت النجار ( السيدة ملعقة): السيدة ملعقة شخصية من الشخصيات التي علقت بذاكرة جيل الثمانينيات والتسعينيات، وأدت الفنانة الأردنية رفعت النجار صوت السيدة ملعقة التي تعيش مع زوجها في إحدى القرى الصغير، وتتميز بحملها لمعلقة شاي تقوم بتقليص حجمها بين الحين والآخر لحجم ملعقة لتكون قادرة على التواصل مع الحيوانات، وتمر السيدة ملعقة بعدد كبير من المغامرات وهي صغيرة الحجم قبل أن تستخدم القلادة لتعود لحجمها الطبيعي.

9. هشام هنيدي ( بسيط): يعد مسلسل بسيط من المسلسلات الخالدة في ذاكرة أطفال الثمانينيات والتسعينيات، وبسيط ثور ذكي ولكنه منحوس، ويحاول بشكل دائم مساعدة حيوانات الغابة برفقة كلبه فصيح والسلحفاة سريعة، واستطاع الفنان الأردني هشام هنيدي منح هذه الشخصية تميزا كبيرا من خلال طبقة الصوت المميزة التي أدى بها صوت بسيط.

10. جهاد الأطرش ( غرانديزر): تعد شخصية غرانديزر (دايسكي) من أهم شخصيات مسلسل مغامرات الفضاء حيث يقوم غرانديزر بالدفاع عن كوكب الأرض من هجمات فيغا الكبير، وأدى صوت غرانديزر في هذا العمل الفنان اللبناني جهاد الأطرش، والذي شارك في مجموعة من المسلسلات الكرتونية الأخرى منها مسلسل ساسوكي، حكايات لا تنسى، الجائزة الكبرى، السبع المدهش وغيرها.

