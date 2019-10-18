كاظم الساهر ينفي شائعات وفاته

نفى الفنان العراقي كاظم الساهر شائعات وفاته التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين انتشار النار في الهشيم.

حيث تحدثت بعض الشائعات عن تعرض القيصر لحادث سير في أوروبا أودى بحياته، في حين قالت شائعات إن الوفاة حدثت بسبب إصابة القيصر بالتسمم.

وجاء خبر النفي الرسمي من خلال بيان مقتضب نشره الفنان العراقي على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إنه بخير وصحة وعافية، وإن هذه الشائعات عارية عن الصحة، وفي نهاية البيان شكر القيصر عشاقه على اهتمامهم به وبصحته.

يذكر أن كاظم الساهر يواصل استعداداته للمشاركة في موسم الرياض من خلال إحياء حفل فني في العاصمة السعودية الرياض يوم 12 ديسمبر المقبل رفقة المطرب وليد الشامي.

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