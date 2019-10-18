شركة أمريكية تبتكر فأرة بدون كابل وبطارية

رفعت شركة ماد كاتس الأمريكية النقاب عن فأرة جديدة بدون كابل وبطارية أطلقت عليها اسم R.A.T.

ولجأت الشركة الأمريكية إلى تقنية الحث من وسادة شحن قياس 32*27 سم من أجل مد الفأرة بالطاقة الكهربائية اللازمة لعملها.

وزودت الشركة الأمريكية الفأرة بمستشعر PixArt PMW-3360، وب10 أزرار منها زران رئيسيان من Omron قادران على تحمل 20 مليون نقرة.

وتتميز الفأرة باحتوائها على إضاءة RGB مع إمكانية التهيئة على نطاق واسع، وبإمكانية وصلها بجهاز الحاسوب بشكل لاسلكي بتردد 2.4 غيغا هرتز.

يذكر أن ماد كاتس لم تفصح عن موعد إطلاق الفأرة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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