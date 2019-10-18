بريطاني ينقذ حياة شقيقه بتطبيق درس مدرسي

تمكن المراهق البريطاني جاك سميث البالغ من العمر 14 عاما من إنقاذ حياة شقيقه كونور البالغ من العمر 13 عاما بعد تطبيقه للإسعافات الأولية التي تعلمها في أحد الدروس المدرسية.

ووقعت الحادثة في أول أيام العطلة الصيفية، حيث اصطدم كونور بحجر أثناء قيادته للدراجة، الأمر الذي جعله يطير في الهواء ومن ثم يسقط على مقود دراجته، مما تسبب بجروح خطيرة أسفل بطنه.

وعلى الفور قام جاك بتطبيق الإسعافات الأولية التي تعلمها، حيث قام بالضغط على مكان الجرح بواسطة قميص، وظل يحادث شقيقه حتى لا يفقد الوعي لحين وصول سيارة الإسعاف.

وبالفعل تم نقل كونور إلى مستشفى ليدز حيث قدمت له الإسعافات اللازمة، وأثنى الأطباء على تصرف جاك وقالوا إن تصرفه ساهم في إنقاذ حياة أخيه.

وظل كونور في المستشفى لمدة 5 أيام حتى تحسنت صحته، وغادر المستشفى على كرسي متحرك.

يذكر أن الطفل جاك حصل على جائزة القديس يوحنا للإسعافات الأولية بسبب إنقاذه حياة شقيقه.

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