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بريطاني ينقذ حياة شقيقه بتطبيق درس مدرسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن المراهق البريطاني جاك سميث البالغ من العمر 14 عاما من إنقاذ حياة شقيقه كونور البالغ من العمر 13 عاما بعد تطبيقه للإسعافات الأولية التي تعلمها في أحد الدروس المدرسية.

ووقعت الحادثة في أول أيام العطلة الصيفية، حيث اصطدم كونور بحجر أثناء قيادته للدراجة، الأمر الذي جعله يطير في الهواء ومن ثم يسقط على مقود دراجته، مما تسبب بجروح خطيرة أسفل بطنه.

وعلى الفور قام جاك بتطبيق الإسعافات الأولية التي تعلمها، حيث قام بالضغط على مكان الجرح بواسطة قميص، وظل يحادث شقيقه حتى لا يفقد الوعي لحين وصول سيارة الإسعاف.

وبالفعل تم نقل كونور إلى مستشفى ليدز حيث قدمت له الإسعافات اللازمة، وأثنى الأطباء على تصرف جاك وقالوا إن تصرفه ساهم في إنقاذ حياة أخيه.

وظل كونور في المستشفى لمدة 5 أيام حتى تحسنت صحته، وغادر المستشفى على كرسي متحرك.

يذكر أن الطفل جاك حصل على جائزة القديس يوحنا للإسعافات الأولية بسبب إنقاذه حياة شقيقه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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