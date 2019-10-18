سرق صيدلية ورفض سرقة عجوز.. “لص بضمير”

شهدت مدينة أمارانتي الواقعة في شمال البرازيل حادثة سرقة غريبة من نوعها، إذ دخل لصان إلى إحدى الصيدليات، ورفع أحدهما السلاح في وجه صاحب الصيدلية في حين قام الآخر بسرقة الأموال الموجودة في الصيدلية.

وكان داخل الصيدلية أثناء وقوع السرقة عجوز مسنة قامت بعرض أموالها على أحد اللصين لكي لا يقتلها، ولكن اللص تصرف بطريقة فاجأت العجوز وعامل الصيدلية، حيث رفض أخذ الأموال منها، وقبلها على جبينها وقال لها “احتفظي بهدوئك فأنا لا أريد أموالك”.

وأكمل اللصان عملية السرقة التي تمت تحت تهديد السلاح، حيث سرقا 240 دولارا أمريكيا ومجموعة من الأدوية. والجدير بالذكر أن الشرطة البرازيلية بدأت عملية بحثها عن اللصين مستعينة بتسجيلات الكاميرا، ولكنها لم تعثر عليهما حتى الآن.

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