شركة Arlo تطلق جرساً ذكياً بكاميرا مدمجة

أماطت شركة Arlo اللثام عن جرس ذكي مزود بكاميرا مدمجة قادرة على تقديم رؤية كاملة بنطاق أكبر خارج الباب أطلقت عليه اسم Arlo Video Doorbell.

ويتميز الجرس الجديد بإتاحة الفرصة للرد على الشخص الموجود على الباب آليا، حيث يوجد فيه خيار ترك الطرد أمام الباب أو خيار الانتظار أمام الباب ريثما يتم فتح الباب.

كما سيتيح الجرس المجال للمستخدم تبادل الأحاديث مع الشخص الموجود على الباب.

وسيحتوي الجرس على جهاز إنذار ينبه المستخدم في حال قام أحدهم بمحاولة إزالة الجرس من الحائط، كما سيكون قادرا على تسجيل فيديوهات بدقة 1536* 1536 بدقة HDR تدعم الرؤية الليلية، والتكبير الرقمي حتى 12 مرة، بالإضافة إلى وجود مستشعر للكشف عن الحركة مع التنبيهات والتسجيلات.

يذكر أن شركة Arlo ستطلق الجرس الذكي الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 150 دولارا أمريكيا، كما ستوفر نسخة تجريبية لخدمة التسجيلات لمدة شهر والتي تأتي باشتراك شهري بسعر 3 دولارات شهريا بعد أن ينتهي العرض المجاني الذي تصل مدته إلى 3 أشهر.

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