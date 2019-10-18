“ياندكس” الروسية تطلق مساعداً صوتياً ذكياً

كشفت شركة ياندكس الروسية عن مساعد ذكي جديد بتصميم أنيق وعصري، وجاء المساعد الصوتي بهيكل صغير يتيح للمستخدم تركيبه في أي مكان في المنزل، أو وضعه في جيبه.

وسيعمل المساعد الجديد بطريقة مشابهة للطريقة التي تعمل بها مساعدات جوجل وأمازون، حيث سيتصل مع الأجهزة الذكية والشبكات الأخرى من خلال شبكات البلوتوث وتقنيات الواي فاي.

وسيكون المستخدم قادرا على التحكم بهذا المساعد عن بعد من خلال الأوامر الصوتية ومساعد أليكسا الصوتي، كما سيتيح الفرصة للمستخدم لقراءة الرسائل الواردة إلى الهاتف، بالإضافة إلى معرفة أحوال الطقس، والاطلاع على وضع الازدحام المروري في الأسواق.

الجدير بالذكر أن الشركة الروسية ستطرح المساعد الصوتي الجديد في الأسواق في نهاية الشهر الجاري بسعر يصل إلى 60 دولارا أمريكيا.

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