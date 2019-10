بعد حادثة الطائرة.. ما الذي قاله محمد رمضان بخصوص الطيار؟

خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته لأول مرة وعلق على العقوبة الواقعة على الطيار المصري الذي سمح له بالجلوس خلف مقود طائرة ركاب كان مسافراً على متنها.

حيث أكد الممثل المصري أن هذا الطيار تعرض للأذى بسببه ولن يتركه، وسيعوضه بشيء آخر عما تعرض له من عقوبات، مشيراً إلى أن الطيار كان قد أغلق لوحة المفاتيح داخل قمرة القيادة بالكامل.

هذا ونشر الفنان المصري في حسابه على فيسبوك منشوراً يوضح فيه حقيقة ما جرى، منوهاً بأن الطيار كان قد أغلق لوحة المفاتيح داخل قمرة القيادة بالكامل.

في سياق متصل أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية يوم الخميس، قراراً بإلغاء رخصة الطيار، الذي سمح لمحمد رمضان بدخول قمرة القيادة والجلوس خلف المقود، وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلاً أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وإحالته مع المساعد للتحقيق العاجل وذلك لارتكابهما فعلاً ممنوعاً منعاً باتاً، طبقاً لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران.

