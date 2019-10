شركة بورش تسير على خُطى «تسلا» وتُطلق سيارة كهربائية فائقة السرعة!

كشفت شركة بورش عن سيارة تايكان 4S الجديدة مما أثار انتباه الكثيرين من محبي المركبات الكهربائية.

حيث حرص المصممون عند تطوير هذه السيارة على جعل كل تفصيل في تصميمها يدل على الحداثة والتطور، بدءاً من أشكال المصابيح الأمامية الغريبة الشكل والتي لم يسبق أن وجد مثلها من قبل، وصولاً إلى تصميم المصابيح الخلفية التي تمتد على طول مؤخرة المركبة، وانتهاء بتصميم العجلات وفتحات الهواء التي تزين الهيكل.

كما حصلت هذه المركبة على قبضات أبواب مميزة مدمجة داخل جسم الباب، مزودة بماسح لبصمات الأصابع، إضافة إلى كاميرات تظهر محيطها بالكامل، ومستشعرات لقياس المسافات، ومستشعرات لتحديد سرعة الأجسام والسيارات الأخرى على الطرقات لمنع اصطدامها بها.

هذا وأتت النسخة الأساسية من هذه السيارة بزوج من المحركات الكهربائية القادرة على توليد عزم 530 حصاناً، للتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4 ثوان، والوصول إلى سرعة 250 كلم/ساعة.

أما بالنسبة لقمرة السيارة فجاءت غاية في التطور، وحصلت على واجهة قيادة مزودة بـ3 شاشات تعمل باللمس، اثنتان موضوعتان بشكل أفقي في منتصف الواجهة وقبالة السائق، وثالثة موضوعة عمودياً على يمين السائق.

