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بعد هذه الدارسة.. لا تستلقي على بطنك مطلقاً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت دراسة بدأ بها مجموعة من العلماء بأن الاستلقاء على البطن مضر بالصحة، ويسبب عددا من المشاكل الصحية.

وبدأ العلماء هذه الدراسة عام 2012، حيث قاموا بفحص الأشخاص الذين يلجؤون للنوم على البطن أثناء استخدامهم للحواسيب المحمولة والهواتف الذكية.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يستلقون على بطنهم سيكونون معرضين للإصابة بعدد من المشاكل الصحية منها إجهاد العمود الفقري، لأن هذه الوضعية تؤدي إلى توتر العمود الفقري، وإصابة الشخص بآلام الظهر، العنق، والمفاصل.

كما قال العلماء إن هذه الوضعية ستلحق ضررا بالأمعاء، لأن الضغط المستمر على الأمعاء سيؤدي إلى حدوث إمساك ومشاكل صحية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك فإن النوم على البطن سيؤدي إلى حدوث مشاكل في التنفس، بسبب الضغط الحاصل على عضلة التنفس الأساسية والحجاب الحاجز.

وطلب الباحثون من الناس تجنب الاستلقاء على البطن وبخاصة في حال أرادوا أخذ راحة بعد يوم عمل مرهق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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