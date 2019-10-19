“مركزي قيرغستان” يلجأ للغاء لشرح آلية عمله

لجأ البنك المركزي في قيرغستان إلى أسلوب جديد من أجل شرح آلية عمله للمواطنين في البلاد، حيث أعلن أحد المسؤولين بالبنك عن تعاقدهم مع عدد من المغنيين الشعبيين من أجل تقديم إعلانات غنائية يشرحون من خلالها آلية عمل البنك، ودوره في مساعدة اقتصاد البلاد على النمو.

وأكد ذات المسؤول بأنه سيعرض سلسلة مؤلفة من 5 إعلانات لتوعية الناس بسياسات البنك، وسيظهر في الأغنية الأولى مؤلف الأغاني الشهير في البلاد بيان أخماتوف، حيث سيظهر على آلة تشبه العود وهو يرتدي ثيابا تقليدية، وسيقول من دون هذا البنك كان اقتصادنا سينهار.

وتوقع المسؤول أن تساهم الإعلانات الجديدة في توعية الناس وإرشادهم لعدد من الطرق التي تساعدهم على التدبير المنزلي.

الجدير بالذكر أن مواطني قيرغستان يعانون من الفائدة الكبيرة على القروض والتي تصل إلى 20%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية