أداة بـ”لينكد إن” لتنظيم الفعاليات على أرض الواقع

في إطار سعيها لتطوير موقع “لينكد إن” قامت شركة مايكروسوفت الأميركية بإطلاق أداة Events التي ستساعد المستخدمين على تنظيم فعاليات على أرض الواقع.

وأكدت الشركة أن الأداة الجديدة ستكون مجانية، وستتيح للمستخدم الفرصة للتخطيط والإعلان عن فعاليات ستجرى على أرض الواقع، ودعوة المستخدمين لحضور هذه الفعاليات.

وقالت الشركة إن الأداة الجديدة ستظهر ضمن القائمة الرئيسية لموقع الشبكة، بالإضافة إلى ظهورها من خلال علامة تبويب خاصة على تطبيق “لينكد إن” المخصص للهواتف الذكية.

وستوفر الشركة الأميركية الأداة للمستخدمين باللغة الإنجليزية حاليا على أن تضيف إليها لغات أخرى في المستقبل.

وتهدف الشركة من هذه الأداة إلى الجمع بين أصحاب العمال والأشخاص الراغبين بالحصول على وظائف في مختلف المجالات.

يذكر أن شركة “فيسبوك” أطلقت منذ فترة أداة لتنظيم الفعاليات للعموم، ولكن ما يميز أداة منصة “لينكد إن” أنها مخصصة لمجال الأعمال.

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