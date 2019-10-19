غوغل تطلق سماعة ذكية متطورة

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن سماعة ذكية متطورة قادرة على وراثة عرش السماعة Home Mini أطلقت عليها اسم Nest Wifi.

وستأتي السماعة الجديدة بأبعاد صغيرة للغاية، حيث سيصل ارتفاعها إلى 42 ملم، أما قطرها فستصل مساحته إلى 98 ميلي متر.

وستعمل السماعة الجديدة على تقديم استجابة سريعة للمساعد الصوتي Assistant، وتوفير صوت بنقاوة عالية.

وقالت شركة غوغل إن السماعة الجديدة ستدعم شبكة WLAN 801.11 bgnac، وتقنية البلوتوث 5.0 من أجل الاتصال بالهاتف الذكي.

الجدير بالذكر أن شركة غوغل ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق يوم 22 أكتوبر الجاري بسعر يصل إلى 49 دولارا أميركيا.

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