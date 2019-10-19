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حاول علاجها بـ”الصفع” ففارقت الحياة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم تكن البريطانية دانييل كارغوم البالغة من العمر 71 عاما تعلم أن خضوعها لدورة علاج بالصفع للعلاج من مرض السكري ستؤدي إلى موتها.

حيث خضعت المرأة البريطانية لدورة علاج في الصفع لدى المعالج الصيني هونج تشي شاو البالغ من العمر 56 عاما في فندق كليف هاوس في مدينة ويلتشر البريطانية في محاولة منها للشفاء من مرض السكري.

ولكن المرأة البريطانية لم تتحمل هذا العلاج وفارقت الحياة، مما دفع الشرطة البريطانية لفتح تحقيق في الحادث، ووجهت تهمة القتل الخطأ عن طريق الإهمال الجسيم للمعالج الصيني.

وأصدرت محكمة الصلح في سالزبوري يوم 4 أكتوبر الجاري أمرا بإلقاء القبض على المعالج الصيني الذي يقطن في كاليفورنيا من أجل تقديمه للمحاكمة، ولكن شرطة ويلتشر لم تتمكن من القبض عليه حتى الآن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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