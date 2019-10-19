حاول علاجها بـ”الصفع” ففارقت الحياة

لم تكن البريطانية دانييل كارغوم البالغة من العمر 71 عاما تعلم أن خضوعها لدورة علاج بالصفع للعلاج من مرض السكري ستؤدي إلى موتها.

حيث خضعت المرأة البريطانية لدورة علاج في الصفع لدى المعالج الصيني هونج تشي شاو البالغ من العمر 56 عاما في فندق كليف هاوس في مدينة ويلتشر البريطانية في محاولة منها للشفاء من مرض السكري.

ولكن المرأة البريطانية لم تتحمل هذا العلاج وفارقت الحياة، مما دفع الشرطة البريطانية لفتح تحقيق في الحادث، ووجهت تهمة القتل الخطأ عن طريق الإهمال الجسيم للمعالج الصيني.

وأصدرت محكمة الصلح في سالزبوري يوم 4 أكتوبر الجاري أمرا بإلقاء القبض على المعالج الصيني الذي يقطن في كاليفورنيا من أجل تقديمه للمحاكمة، ولكن شرطة ويلتشر لم تتمكن من القبض عليه حتى الآن.

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