نوبيا الصينية تطلق هاتفاً بشاشتين وكاميرا ثلاثية

أماطت شركة نوبيا الصينية اللثام عن هاتف ذكي بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Z20.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 Plus ونظام تشغيل Androied9.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشتين الأولى ستكون بمقاس 6.42 بوصة ودقة عرض 2340 * 1080 بوصة، في حين ستوضع الثانية على الواجهة الخلفية للهاتف، وستأتي بمقاس 5.1 بوصة ودقة عرض 1520 * 720 بيكسل، وستضم كل شاشة مستشعرا للبصمات.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية حيث تصل دقة الكاميرا الأولى إلى 48 ميغا بيكسل، والثانية إلى 16 ميغا بيكسل في حين ستأتي الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميغا بيكسل، وتتميز هذه الكاميرا بقدرتها على تصوير فيديوهات بدقة 8K وبمعدل 15 إطار في الثانية.

وقالت الشركة الصينية إن الهاتف الجديد سيأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 غيغا بايت في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 غيغا بايت، أما البطارية فستبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع باستطاعة 27 واط.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 549 دولارا أمريكيا.

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