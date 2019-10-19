أديل ونيكي ميناج تُفاجئان جمهورهما بـ”ديو مشترك”

أعلنت الفنانة نيكي ميناج عن وجود تعاون فني مشترك بينها وبين الفنانة البريطانية أديل وذلك خلال الاحتفال بإطلاق خطها الجديد للموضة الذي أقيم في بيرفلي هيلز في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تستطع الفنانة الأمريكية إخفاء الأمر على الرغم من قطعها وعدها لأديل بعدم الحديث عنه، وقالت للصحفيين إنها انتهت من تصوير الفيديو كليب مع أديل ووعدت الجمهور بالاستماع إلى الأغنية قريبا.

وأحدث هذا الخبر صدمة لعشاق النجمتين الذين لم يتوقعوا وجود مثل هذا التعاون لعدم وجود تسريبات مسبقة حول هذا الموضوع.

يذكر أن نيكي ميناج تعد من أهم مغنيات الراب في العالم وتحظى بشعبية كبيرة، في حين أن أديل مغنية وكاتبة بريطانية حققت ألبوماتها وأغانيها شهرة عالمية، وحصدت عددا كبيرا من الجوائز.

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