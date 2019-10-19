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أديل ونيكي ميناج تُفاجئان جمهورهما بـ”ديو مشترك”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة نيكي ميناج عن وجود تعاون فني مشترك بينها وبين الفنانة البريطانية أديل وذلك خلال الاحتفال بإطلاق خطها الجديد للموضة الذي أقيم في بيرفلي هيلز في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تستطع الفنانة الأمريكية إخفاء الأمر على الرغم من قطعها وعدها لأديل بعدم الحديث عنه، وقالت للصحفيين إنها انتهت من تصوير الفيديو كليب مع أديل ووعدت الجمهور بالاستماع إلى الأغنية قريبا.

وأحدث هذا الخبر صدمة لعشاق النجمتين الذين لم يتوقعوا وجود مثل هذا التعاون لعدم وجود تسريبات مسبقة حول هذا الموضوع.

يذكر أن نيكي ميناج تعد من أهم مغنيات الراب في العالم وتحظى بشعبية كبيرة، في حين أن أديل مغنية وكاتبة بريطانية حققت ألبوماتها وأغانيها شهرة عالمية، وحصدت عددا كبيرا من الجوائز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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