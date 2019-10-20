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فوائد خبز الشعير الصحية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

كثير من الأشخاص
يلجأون لتناول خبز الشعير باعتباره صحي أكثر من الأبيض، لكن ما هي فوائد خبز
الشعير وما هي قيمه الغذائية؟

خبز الشعير
يحتوي على مستويات عالية من الشعير (Barley) وهو من أنواع الحبوب ، ويوجد بشكل أساسي في الخبز والمشروبات.

فوائد خبز
الشعير

1ضبط مستويات ضغط الدم

يحتوي خبز
الشعير على مستويات جيدة من كل من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وهذه
المعادن تعمل على خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة.

2تعزيز صحة العظام

للحفاظ على صحة
العظام من المهم أن يقوم الإنسان بتناول مستويات كافية من الحديد والفسفور
والكالسيوم والمغنسيوم والمنغنيز والزنك، وهي جميعها عبارة عن معادن موجودة في خبز
الشعير.

3الحفاظ على صحة القلب

من أهم فوائد
خبز الشعير أنه يساعد في الحفاظ على صحة القلب، وذلك لانه يحتوي على الألياف
الغذائية والفولات والبوتاسيوم ومجموعة فيتامين ب ويعمل على خفض مستويات الكوليسترول
المرتفعة

4خفض خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي خبز
الشعير على مادة تعرف باسم السيلينيوم، والتي تلعب دورًا هامًا في وظائف أنزيمات
الكبد وتنظيف الجسم من بعض السموم التي تعمل على رفع خطر الإصابة بالسرطانات
المختلفة.

5مفيد لصحة الجهاز الهضمي

بما أن خبز
الشعير يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة، فهذا يعني أن تناوله يساهم
في تحسين عمل الجهاز الهضمي من خلال:

الحماية من
الإصابة بالإمساك

علاج مشكلة عسر
الهضم

تحسين حركة
الأمعاء.

6التحكم بالوزن

يحتوي علي الألياف
الغذائية التي تساعدك في الشعور بالشبع لفترة أطول بالتالي تناول كمية أقل من
السعرات الحرارية لاحقًا.

القيم الغذائية
لخبز الشعير

64.9 سعرات حرارية

6.29 غرام من الماء

2.06 غرام من البروتين

0.81 غرام من الدهون

0.88 غرام من الألياف الغذائية

9.02 ملغرام من الكالسيوم

0.607 ملغرام من الحديد

8.58 ملغرام من المغنيسيوم

32.1 ملغرام من الفسفور

36.3 ملغرام من البوتاسيوم.

إلى جانب كل ذلك
فإن خبز الشعير يحتوي أيضًا على الصوديوم والزنك والنحاس والسيلينيوم وفيتامين سي
ومجموعة فيتامين ب وفيتامين ي وفيتامين ك وغيرهم من العناصر.

المصدر – ويب طب

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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