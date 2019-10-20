فوائد خبز الشعير الصحية

كثير من الأشخاص

يلجأون لتناول خبز الشعير باعتباره صحي أكثر من الأبيض، لكن ما هي فوائد خبز

الشعير وما هي قيمه الغذائية؟

خبز الشعير

يحتوي على مستويات عالية من الشعير (Barley) وهو من أنواع الحبوب ، ويوجد بشكل أساسي في الخبز والمشروبات.

فوائد خبز

الشعير

1– ضبط مستويات ضغط الدم

يحتوي خبز

الشعير على مستويات جيدة من كل من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وهذه

المعادن تعمل على خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة.

2– تعزيز صحة العظام

للحفاظ على صحة

العظام من المهم أن يقوم الإنسان بتناول مستويات كافية من الحديد والفسفور

والكالسيوم والمغنسيوم والمنغنيز والزنك، وهي جميعها عبارة عن معادن موجودة في خبز

الشعير.

3– الحفاظ على صحة القلب

من أهم فوائد

خبز الشعير أنه يساعد في الحفاظ على صحة القلب، وذلك لانه يحتوي على الألياف

الغذائية والفولات والبوتاسيوم ومجموعة فيتامين ب ويعمل على خفض مستويات الكوليسترول

المرتفعة

4– خفض خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي خبز

الشعير على مادة تعرف باسم السيلينيوم، والتي تلعب دورًا هامًا في وظائف أنزيمات

الكبد وتنظيف الجسم من بعض السموم التي تعمل على رفع خطر الإصابة بالسرطانات

المختلفة.

5– مفيد لصحة الجهاز الهضمي

بما أن خبز

الشعير يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة، فهذا يعني أن تناوله يساهم

في تحسين عمل الجهاز الهضمي من خلال:

الحماية من

الإصابة بالإمساك

علاج مشكلة عسر

الهضم

تحسين حركة

الأمعاء.

6– التحكم بالوزن

يحتوي علي الألياف

الغذائية التي تساعدك في الشعور بالشبع لفترة أطول بالتالي تناول كمية أقل من

السعرات الحرارية لاحقًا.

القيم الغذائية

لخبز الشعير

64.9 سعرات حرارية

6.29 غرام من الماء

2.06 غرام من البروتين

0.81 غرام من الدهون

0.88 غرام من الألياف الغذائية

9.02 ملغرام من الكالسيوم

0.607 ملغرام من الحديد

8.58 ملغرام من المغنيسيوم

32.1 ملغرام من الفسفور

36.3 ملغرام من البوتاسيوم.

إلى جانب كل ذلك

فإن خبز الشعير يحتوي أيضًا على الصوديوم والزنك والنحاس والسيلينيوم وفيتامين سي

ومجموعة فيتامين ب وفيتامين ي وفيتامين ك وغيرهم من العناصر.

المصدر – ويب طب

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